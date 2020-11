Lime : premier trimestre dans le vert et de nouvelles trottinettes

Du reste, c'est une nouvelle trottinette qu'annonce Lime. La Gen4 va succéder à la Gen3 prochainement. Elle débarque avec un nouveau design et la promesse d'une produit plus robuste avec un cadre en aluminium renforcé, des roues plus imposantes (de 20 %), un deck plus bas pour améliorer la stabilité et d'autres nouveautés, comme les doubles béquilles.