Mercedes se lance sur le marché de la trottinette électrique avec l'eScooter

Avec son eScooter, Mercedes propose une trottinette électrique dotée d’une batterie de 7,8 Ah autorisant une autonomie maximale de 25 km et son moteur de 500 watts permet d’atteindre les 20 km/h. La machine est assez légère d’après Mercedes et facilement pliable pour pouvoir la transporter partout sans qu’elle ne soit un fardeau.

La machine est dotée de suspension avant et arrière ainsi que de grandes roues de 20 cm pour une tenue de route et un confort idéal sur tout type de revêtement. L’espace pour les pieds est plus important que sur la majorité des trottinettes pour assurer un bon équilibre à son pilote.