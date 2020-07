Mercedes annonce son nouveau ludospace Classe T avec une version électrique

Pour le moment, Mercedes n’a pas donné plus de précision sur les détails techniques de la Classe T électrique. On ne connait ni la puissance du moteur ni la capacité de la batterie, et il faudra encore patienter pour en savoir plus.

Le directeur de Mercedes-Benz Vans, Marcus Breitschwerdt, a déclaré : « Avec la nouvelle Mercedes-Benz Classe T, nous proposerons un véhicule qui permettra aux familles et aux personnes qui ont des passe-temps actifs d'entrer dans le monde Mercedes-Benz. Ces clients recherchent des véhicules compacts, attrayants et pratiques, et c'est précisément à ces exigences que la nouvelle Classe T répond ».