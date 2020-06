Le Shooting Brake de Mercedes passe à l'hybride rechargeable

Mercedes-Benz a lancé la commercialisation de ses Classe E hybrides il y a quelques jours et continue en annonçant le lancement de la CLA 250e, le Shooting Brake, en version hybride.

Cette déclinaison est également proposée pour le coupé CLA, la Classe A et le Classe B. Le GLA recevra cette motorisation hybride d’ici quelques semaines venant ainsi compléter l’entrée de gamme hybride Mercedes-Benz.

La motorisation 250e est basée sur un moteur essence 4 cylindres de 1,33 l auquel vient s'ajouter un bloc électrique de 100 chevaux. La puissance totale atteint 216 chevaux et 450 Nm de couple. De quoi atteindre une vitesse de pointe de 235 km/h et abattre le 0 à 100 km/h en seulement 6,9 secondes. Le moteur électrique est intégré à la boite robotisée à double embrayage à huit rapports.

La consommation mixte est annoncée entre 1,5 et 1,6 litre aux 100 km et les émissions de CO 2 seront limitées à 35 g/km. La batterie embarquée est de 15,6 kWh ce qui lui confère une autonomie de 60 à 69 km selon le cycle d’homologation WLTP. En mode purement électrique, la Shooting Brake peut atteindre au maximum les 140 km/h. Les tarifs débutent à environ 43 600 €.

La Shooting Brake acceptera la recharge AC sur une Wallbox jusqu’à 7,4 kW permettant une charge de 10 à 100 % en 1 heure 45 minutes. Avec la charge en DC, à l’aide d’un chargeur optionnel 24 kW, la batterie pourra être chargée de 10 à 80 % en 25 minutes.