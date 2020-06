LimePass : découvrez les deux nouveaux abonnements pour ses trottinettes électriques

Le Forfait mensuel, lui, se décline en trois offres : huit trajets pour 19,99 euros par mois (course de 30 minutes maximum, frais de déverrouillage gratuit), vingt-cinq trajets pour 44,99 euros par mois (course de 30 minutes maximum, frais de déverrouillage gratuit) et cinquante trajets pour 79,99 euros par mois (course de 30 minutes maximum, frais de déverrouillage gratuit).