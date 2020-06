Tier : l'opérateur de trottinettes électriques proche de la rentabilité après une nouvelle levée de fonds

Et après une période forcément délicate en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), où la plupart des opérateurs ont été contraints de suspendre leurs activités à cause du confinement, Tier annonce un nouveau soutien financier de 20 millions d’euros, principalement mené par Mubadala Ventures, Goodwater Capital, Northzone, White Star Capital, Novator et RTP Global.