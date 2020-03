Trottinettes électriques : 16 opérateurs lorgnent le juteux marché parisien

Une rude concurrence

Résultats fin avril ou début mai

Un juteux marché à exploiter, 16 candidats et seulement 3 opérateurs retenus : le secteur des trottinettes électriques disponibles en libre-service traverse une période charnière à Paris. Car à compter du milieu de l'année 2020, la majorité des entreprises actuellement présentes au sein de la Ville lumière devront plier bagage pour laisser place à un trio sélectionné par la mairie de Paris.Cette dernière a en effet lancé un appel d'offres officiel fin décembre, lequel a pris fin mercredi 11 mars à 12h. Et durant cette période, pas moins de seize sociétés ont déposé leur dossier pour tenter de décrocher le gros lot, apprend-on dans les colonnes des Echos . Si la municipalité n'a pas souhaité révéler la liste des candidats, le média français en compte déjà onze, selon ses propres informations récoltées.Lime, Bird, Pony, Comodule, Spin (Ford), Bolt (ex-Taxify), BMW/Daimler, Voi, Tier, Dott et JUMP (propriété d'Uber) : ce dernier s'est par ailleurs allié à Cityscoot (absent de la liste) pour mettre en exergue ses deux-roues zéro émission directement sur l'application de la start-up française, qui ne devrait donc pas jouer des coudes dans cette bataille. Leur partenariat ne prendra effet qu'en cas de victoire de JUMP, de toute évidence. Comme l'indiquait l'équipe d'Anne Hidalgo en décembre , les postulants feront l'objet d'une sélection selon trois critères principaux : responsabilité environnementale (40 % de la note), sécurité des usagers (30 % de la note), gestion, maintenance et recharge du parc (30 % de la note). Attendus pour fin avril ou début mai, les résultats couronneront trois opérateurs autorisés à exploiter 5000 trottinettes chacun pendant deux ans.