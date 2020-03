Trottinettes électriques : Free Now (BMW-Daimler) veut lancer son service à Paris

Free Now espère faire partie des trois exploitants sélectionnés par la municipalité parisienne

Lire aussi :

Trottinettes électriques : Bird va contribuer à la neutralité carbone à Paris en 2020 et en France en 2021

Une astucieuse mutualisation de ses services

Source : Communiqué de presse Free Now

L'application de mobilité Free Now a annoncé, ce vendredi 6 mars 2020, son intention de participer à l'appel d'offres lancé par la mairie de Paris pour réguler le marché des trottinettes électriques , particulièrement disparate dans la capitale. Sa potentielle arrivée à Paris pourrait lui permettre de collaborer avec sa société sœur, Kapten (ex-Chauffeur Privé), déjà bien connue des Parisiennes et des Parisiens.Free Now n'est peut-être pas encore vraiment connue en France sous cette appellation, pourtant, la société est déjà présente dans 150 villes d'Europe et d'Amérique latine, et ferait travailler plus de 2 100 personnes dans les 75 pays où elle est présente. Qui plus est, elle dispose de moyens colossaux en tant que joint-venture des géants allemands de l'automobile, nous avons nommés BMW et Daimler. On note au passage la prise de position et la diversification des constructeurs automobiles sur le marché, après l'investissement de Ford dans Spin La société regroupe plusieurs activités, au service de la mobilité urbaine. Elle comprend ainsi les services de transport avec chauffeur Free Now (ex-MyTaxi), Beat, Kapten, mais aussi le service de micro-mobilité Hive, qui propose des trottinettes et vélos électriques dans cinq marchés. Grâce à son service Hive, Free Now propose déjà des trottinettes électriques en Europe, notamment à Varsovie et Lisbonne. L'opérateur vient d'ailleurs de remporter l'appel d'offres de la ville de Porto, encore au Portugal.La voici désormais prête à partir à l'assaut de Paris, espérant fait partie des trois heureux élus de la municipalité, qui devra prochainement rendre son verdict quant à la régulation du marché des trottinettes électriques.Free Now tient en tout cas à partager sa volonté de mutualiser ses services, en prévoyant d'intégrer les trottinettes à l'application de VTC Kapten, concurrente d'Uber, déjà présente à Paris. L'idée est de permettre à ses clients desans mal d'un mode de transport à un autre. Outre le fait de compléter l'offre de VTC Kapten, Free Now viendrait aussi en complément de ses filiales Share Now (voitures partagées) et Park Now (solutions de parking), déjà présentes dans la capitale.», estime Jonas Gumny, directeur des opérations de Free Now.Après avoir lancé sa gamme 100 % électrique en Île-de-France avec Kapten, Free Now espère lancer à Paris ses trottinettes, qui seront par ailleurs dotées de batteries amovibles. Celles-ci permettront de recharger les trottinettes sur place, ce qui économisera le transport jusqu'à un entrepôt ou une borne de recharge. La firme indique être en train de discuter avec Veolia et Enercoop, pour favoriser la recharge des trottinettes via des énergies renouvelables. Des vélos cargo pourraient prendre en charge la maintenance des engins roulants.Là où Free Now peut aussi séduire la mairie de Paris, c'est sur son aspect sécuritaire, puisqu'elle intègre «» et veut mettre en place des «».