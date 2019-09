Trottinettes électriques : Paris va consolider le secteur et limiter le nombre d'engins à 15 000

Dans quelques mois, Paris ne comptera plus que trois opérateurs sous licence

Paris anticipe la future loi Lom

Paris, c'est fini pour les trottinettes ? Pas encore, mais à l'instar des menaces qui pèsent sur le géant de la location de logements en ligne Airbnb, la mairie de Paris va sérieusement limiter l'activité des trottinettes électriques en libre-service, en lançant un appel d'offres destiné à consolider et à réglementer le secteur, comme le révèle le, ainsi qu'à atténuer le sentiment « d'anarchie » ressenti par certains Parisiens.Lime, Bird, Wind, Bolt, Circ, Tier, Voi, Hive, Jump, Dott, B Mobility et Ufo... Il y a plus d'opérateurs de trottinettes électriques en free-floating que de joueurs dans une équipe de football. Une anomalie pour un secteur qui attend désormais son heure : celle de l'appel d'offres que va lancer la mairie de Paris courant octobre, après une ultime réunion avec les exploitants le 26 septembre.À l'issue de cet appel d'offres, qui durera un mois, trois opérateurs seront retenus par la municipalité. Ces trois sociétés, qui décrocheront le gros lot, obtiendront une licence valable deux ans. Chacun des trois exploitants pourra se constituer une flotte pouvant aller jusqu'à 5 000 trottinettes en libre-service dans Paris.L'objectif majeur de la ville est de diminuer considérablement le nombre d'engins électriques en circulation. Aujourd'hui, on compterait entre 15 et 20 000 trottinettes en libre-service chaque jour à Paris. L'activité avait connu un pic assez phénoménal en avril et en mai, avec des pointes à 40 000 appareils. Après ce record, la mairie avait demandé aux opérateurs de réduire la voilure.Au terme de l'appel d'offres, le nombre de trottinettes électriques en free-floating sera, quoi qu'il arrive, limité à 15 000 dans la capitale. Alors que les résultats seront publiés début 2020, Paris anticipe ainsi la probable future adoption de la loi mobilités (Lom), censée instaurer une série de mesures contraignantes pour le secteur comme la limitation du nombre de trottinettes ou l'obtention obligatoire d'une autorisation préalable.