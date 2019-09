Airbnb : la mairie de Paris envisage d'interdire purement et simplement les locations

© Pixabay

Paris ne veut plus se contenter d'une simple taxation

Source : franceinfo

Airbnb, qui pourrait faire son entrée en Bourse en 2020 , est une plateforme contestée à Paris. Si l'entreprise commence à avoir l'habitude, cette fois-ci le ton est monté. Invité à réagir au micro de, Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, a poussé un coup de gueule contre la plateforme américaine qui, selon lui, contribue à la difficulté qu'ont les parisiens d'accéder au logement.», a déploré l'élu.Si aucune décision n'a été arrêtée, Jean-Louis Missika avoue que «», au moment de répondre à l'interdiction partielle ou totale d'Airbnb à Paris. Il est de plus en plus difficile de construire de nouveaux logements dans la ville, et la mairie ne peut plus se permettre de tolérer autant de logements détournés ou exploités par des sous-loueurs qui utilisent la plateforme de location de logements en ligne. «», a-t-il affirmé.À Paris, on compterait 60 000 logements Airbnb. La capitale pourrait donc bientôt rejoindre New York, où la location pour moins de 30 jours est interdite.