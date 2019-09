Airbnb devrait faire son entrée en Bourse en 2020

© Crédits photo : AlesiaKan / Shutterstock.com

Les licornes ont du mal avec la Bourse

Airbnb, la tentation de se diversifier

Source : Le Figaro

Depuis son lancement en 2008, Airbnb a séduit des centaines de millions de voyageurs partout dans le monde, en leur offrant la possibilité de séjourner dans des lieux autrefois difficilement accessibles, financièrement ou géographiquement parlant. La plateforme, dont la valeur dépasserait allègrement le milliard de dollars, s'apprêterait à entrer en Bourse en 2020, comme elle l'indique dans un communiqué de presse publié jeudi.Cela fait plus d'un an que la possibilité de s'introduire sur le marché boursier est évoquée par les dirigeants d'Airbnb, pas refroidis par certains précédents. La compagnie Lyft, valorisée à 13,84 milliards de dollars, a démarré son aventure boursière le 29 mars avec une action autour des 78 dollars. Aujourd'hui, celle-ci ne vaut plus que 47 dollars.Uber, de son côté, fut introduite en Bourse le 10 mai 2019 avec un cours à un peu plus de 40 dollars. La société pèse 57,5 milliards de dollars sur le marché. Mais aujourd'hui, son action ne vaut plus que 33 à 34 dollars.Le spécialiste du coworking, WeWork, a quant à lui décidé, mardi, de repousser son entrée en Bourse à la fin de l'année, l'entreprise ayant perdu la moitié de sa valeur en quelques mois. Il est alors difficile, pour ces jeunes pousses grossissant parfois trop vite, de se faire une place au soleil tout en perdant de l'argent.Pour Airbnb, les choses sont un peu différentes par rapport aux cas que nous venons d'évoquer. Si pour le moment, le groupe californien n'est pas tenu de fournir ses résultats financiers détaillés, il affirme avoir gagné de l'argent en 2017 (plus de 100 millions d'euros de profit) et 2018 (plus de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires), présentant ainsi un excédent brut d'exploitation.Présent dans 100 000 villes avec 6 millions de logements, Airbnb mise sur la location de logements mais aussi sur toutes les « expériences » que l'on peut retrouver autour. La société lorgne également sur le voyage d'affaires et pourrait, en cas d'entrée en Bourse, lever suffisamment d'argent pour lancer une politique d'acquisitions multiples, qui pourrait lui permettre de gagner davantage de parts de marché.