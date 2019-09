Mercedes se lance sur le marché des trottinettes électriques avec un partenaire suisse

Les trottinettes électriques ont le vent en poupe

Mercedes présente aussi un casque audio

Source : The Verge.

Mercedes-Benz a annoncé en marge de l'International Motor Show 2019 de Francfort le lancement d'une trottinette électrique pour le «». Le constructeur automobile se lance sur un nouveau marché alors que les besoins des consommateurs en matière de mobilité urbaine ne cessent d'évoluer.» explique Daimler, maison-mère de Mercedes.Pour le moment, on en sait peu sur le véhicule. Pas de prix ni de caractéristiques techniques à se mettre sous la dent, on apprend seulement qu'il est conçu en partenariat avec Micro, une société suisse spécialisée entre autres dans les trottinettes électriques. Un porte-parole de Daimler a tout de même fait savoir que le produit sera commercialisé auprès du grand public, il ne s'agit pas d'un modèle réservé aux opérateurs de trottinettes électriques en libre-service. Reste à savoir s'il sera disponible seulement en Allemagne ou également sur d'autres marchés.Le développement rapide du secteur des trottinettes électriques a déjà inspiré d'autres marques automobiles avant Mercedes. Nous vous rapportions il y a quelques semaines qu' Audi travaille sur l'E-Tron Scooter , un véhicule électrique entre la trottinette et le skateboard. Hyundai a aussi présenté une nouvelle trottinette électrique , dont la particularité est de pouvoir se recharger lorsqu'elle est à l'intérieur d'une voiture Hyundai compatible. Et d'autres poids lourds comme Volkswagen et Ford sont aussi dans le coup.Autre information communiquée à l'occasion du Motor Show de Francfort : Mercedes va sortir un casque audio Bluetooth 5.0 avec réduction de bruit active hybride. Là encore, on attend de plus amples détails, mais la marque promet une importante autonomie offrant jusqu'à 18 heures d'écoute. Il embarque un port jack 3.5mm et un micro pour téléphoner. Un pavé tactile intégré à l'écouteur droit permet un contrôle de l'appareil par balayage ou appui.