Audi présente un étonnant concept de trottinette-skate électrique e-tron à 2000€

Un scooter/skateboard électrique chez Audi

Lancement prévu pour 2020 (à 2 000 euros)

Source : The drive

Unplutôt atypique,évidemment, qui trouvera notamment sa place à l'arrière du SUV Audi e-tron Concrètement, l'se veut être un. Facilement transportable (grâce à son poids de 12 kg), le futur bébé d'Audi pourra aussi se replier, pour trouver sa place dans une voiture ou dans un placard...Côté look, on retrouve ici un bolide doté de, avec un maniement assez proche de celui du skateboard, l'utilisateur utilisant son poids pour aller dans la direction souhaitée. Une poignée permet, avec un système d'accélération et de freinage situé au creux de la main.En ce qui concerne les performances, ce petitpourra grimper, avec une autonomie qui devrait avoisiner les 20 km environ. À noter que le système propose, soit une récupération d'énergie sur les phases de freinage. Côté sécurité, on y retrouve un frein hydraulique, des feux LED, un système de protection contre le vol...Ce nouveauélectrique signédevrait être disponible dans le courant de l'année prochaine, et sera affiché au tarif deRappelons qu'il y a quelques années, le français Peugeot avait lui aussi proposé un petit deux roues électrique, le, une trottinette à ranger directement dans le coffre du SUV 3008, pour permettre d'effectuer de petits trajets urbains.