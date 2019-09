Les trottinettes électriques peuvent contribuer à l'objectif de neutralité carbone, à certaines conditions

La trottinette électrique, moyen de transport le moins polluant

Les trottinettes et vélos électriques sont les modes de transport à l'empreinte carbone la plus faible, comme le montre ce graphique provenant de la consommation d'énergie dans les villes françaises en gramme de CO2 par passager et par kilomètre (© Carbone 4)

Contribuer à l'allongement de la durée de vie des trottinettes

Il n'est pas rare ces derniers mois de tomber sur des articles, des éditos, des reportages ou des études qui pointent du doigt les effets pervers de l'usage de la trottinette électrique, comme le risque d'accident accru ou le côté trop intrusif des machines sur les trottoirs et souvent sur la route. Mais tout n'est pas noir, comme tendent à nous le montrer l'entreprise américaine Bird, exploitant de trottinettes électriques présent en France, et le cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone, Carbone 4 (oui, son nom ne s'invente pas).Les trottinettes électriques pourraient, selon le livre blanc publié par les deux acteurs, véritablement permettre aux villes d'atteindre leurs objectifs climatiques de neutralité carbone. Pour établir cette affirmation, la compagnie et le cabinet de conseil se sont appuyés sur des données publiques et sur celles de l'exploitant de trottinettes. Le rapport prodigue d'établir une vraie stratégie de mobilité globale et un maintien dans le temps de l'activité.L'essor des pistes cyclables et des infrastructures permettant de « garer » les trottinettes ailleurs que sur le trottoir contribueront grandement à atteindre ce fameux objectif de décarbonisation.Bien qu'elles ne soient pas à l'abri d'un effet « pschitt », le rapport souligne le fait que les trottinettes, un premier point positif. Pour aider les villes à atteindre leurs objectifs de décarbonisation, il est impératif que les trottinettes durent plus de 12 mois, qu'elles soient reliées aux réseaux de transports publics et qu'elles remplacent les trajets en voiture.Concrètement, un véritable exercice de diplomatie doit avoir lieu entre les exploitants de trottinettes électriques et les différentes municipalités, qui doivent s'appuyer sur l'engagement en faveur du développement durable des entreprises. Bird rappelle que les efforts ont été payants. Si son premier modèle de trottinette affichait une durée de vie de 3 à 4 mois, le Bird Zero grimpe à 1,5 an.