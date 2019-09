Uber, propriétaire de Jump, a dû retirer ses engins électriques de plusieurs villes

Les villes américaines se multiplient

Un encadrement est devenu indispensable

San Diego est la dernière ville où les vélos et trottinettes électriques de Jump ont été retirés ces derniers mois. Les engins ne seront plus autorisés à compter du 19 septembre.Dallas, Atlanta, San Antonio et maintenant San Diego, la liste commence à devenir longue pour Jump. Rachetée par Uber l'an passé, Jump est une société qui fait face à une période compliquée. Elle a, en effet, été contrainte de retirer ses engins électriques de plusieurs villes américaines, suite à une absence d'encadrement en matière de micro mobilité.Cependant, ce départ ne semble pas définitif, car à en croire les propos d'un porte-parole d'Uber auprès de TechCrunch, la société est «».Néanmoins, après ces quelques départs, il semblerait que l'activité poursuive son chemin sans embûche à San Francisco. Depuis son lancement en janvier 2018, Jump y a enregistré plus d'un million de trajets.Entre réglementation liée à la circulation et, ainsi, au code de la route, vandalisme ou batterie défectueuse, et face à la multiplication des opérateurs de trottinettes, il est devenu indispensable de convenir et d'appliquer un encadrement strict.Actuellement, Jump se dit favorable à travailler avec l'administration et les villes américaines, cela pour mettre fin à l'environnement qui pèse sur les micro mobilités, à savoir une exploitation non durable, qui a un coût, mais aussi un impact écologique C'est donc une fois qu'un «» sera trouvé que l'opérateur de vélos et de trottinettes pourra réintégrer les villes.