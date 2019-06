Aux USA, les grandes villes créent un alliance pour réguler les trottinettes électriques

Adapter la mobilité

Les données aux services de la collaboration villes/entreprises

Source : The Verge

Lesconstituent sans aucun doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la patience de nombreuses villes américaines. Elles sont plus d'une douzaine à avoir annoncé rejoindre l', une association qui poursuit de multiples objectifs autour de la mobilité et de la sécurité pour imaginer le transport de demain.Plusieurs villes - et pas des moindres - ont décidé de rejoindre les rangs de la fondation : New-York , Chicago, Los Angeles, Washington, San Francisco, Philadelphie, Portland, Miami, Minneapolis, Austin, Louisville, Seattle, Santa Monica, San Jose. L'association à but non lucratif regroupe déjà plusieurs entreprises de mobilité, comme Bird , qui veut en devenir un membre important, mais aussi des entreprises et organisations américaines.L'idée est d'en mettant à profit les contributions de la coalition qui est en train de se mettre en place. Objectif : mieux gérer l'afflux croissant de véhicules et développer diverses options de mobilité dans les différentes villes.De manière générale, l'association veut, en s'assurant notamment que les véhicules sans attache soient équitablement répartis dans les villes, que les trottinettes électriques ne bloquent pas le passage sur les trottoirs et que la sécurité des motards et des piétons soit garantie.L'association va par exempleou plus saine. L'outil open source(MDS) correspond à des interfaces de programmation d'applications (API) qui créent des communications standards entre des entreprises privées (un exploitant par exemple, ou une société de transport) et les villes, ce qui permet de disposer des données utiles pour la gestion du trafic.À San Jose, le système fonctionne déjà : «», indique un représentant de la ville.