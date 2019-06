Trottinettes en libre-service : Bird rachète Scoot pour 25 millions

Scoot n'était pas assez présent à l'international pour survivre

Source : Techcrunch

Valorisé à 71 millions de dollars, l'opérateur de trottinettesaurait été acheté pourPrésent uniquement à San Francisco, Barcelone et Santiago, Scoot y déployait des. À Barcelone, sa flotte comptait également des vélos et des scooters électriques. Cela n'aura néanmoins pas été suffisant face à une concurrence bien trop importante. Le rachat parsemble donc être une bonne chose pour le petit opérateur de trottinettes. Bird quant à elle a vu le jour uniquement en 2017 et a suen déployant ses trottinettes dans une centaine de villes.Cet achat va lui permettre de retrouver les rues de San Francisco, qui limite le déploiement de trottinettes à quelques opérateurs, dont Scoot fait partie.