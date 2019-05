Bird propose désormais ses trottinettes à l'achat, livraison en Europe dès cet été

Une Bird One à la portée de tous ?

Prix et disponibilité

En effet, ce nouveau modèle ne sera pas exclusivement réservé à l'offre de mobilité partagée proposée par le groupe et pourra être acquise directement sur le site officiel... à condition d'y mettre le prix.En effet, contrairement à certains modèles de la concurrence, lane sera pas forcément accessible au plus grand nombre, puisque cette dernière sera affichée. Pour justifier un tel prix de vente,promet une conception de grande qualité, d'excellentes performances et une trottinette faite pour durer.Un nouveau modèle qui arrive quelques mois à peine après la Bird Zero, mise au point alors avec le chinois Okai. Pour son nouveau modèle, Bird promet un modèle, mieux protégé contre le vol et destiné à durer dans le temps, grâce notamment à un cadre en aluminium. Côté performances, pas de miracle à signaler, puisque la Bird One affiche uneet une vitesse de pointe limitée à 30 km/h.On y retrouvera aussipour éviter (autant que possible) les vols et les pertes, sans oublier un système de verrouillage connecté via smartphone iOS et Android.Côté (pas) pratique, la Bird One ne dispose malheureusement pas de système de pliage. Bien sûr, ce modèle viendra rejoindre la flotte du groupe en ce qui concerne ses trottinettes en location.La trottinette Bird One pourra être acquise dans les coloris Jet Black, Dove White ou encore Eletric Rose. Lessont d'ores et déjà ouvertes, avec des livraisons qui débuteront dans le courant de l'été.