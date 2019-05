Trottinettes électriques : générateur essence, ramassage... les dérives se multiplient

bakdc / Shutterstock.com

Des trottinettes plus polluantes qu'il n'y paraît

Bon je suis sympa j'ai masqué le visage du gamin (majeur ?) qui recharge avec un générateur essence des trotinettes @limebikef planqué dans la piste cyclable tunnel du Louvre. Oui ça pue et ça fait du bruit. Cc @C_Najdovski pic.twitter.com/a9v2yyrhi7 — La truelle (@latruelle) 24 avril 2019



Recharger les #trottinettes avec un générateur, c'est devenu régulier.

Êtes-vous certain de vouloir continuer avec cette mobilité passive absolument pas durable @Anne_Hidalgo ? @C_Najdovski pic.twitter.com/hv24GeHLTR — La Grenade (@Lagrenade75) 26 avril 2019



Les « rechargeurs » de trottinettes se tirent dans les pattes

Lesseraient-elles prises à leur propre piège ? Nous n'en sommes pas encore là, mais toujours est-il qu'elles occupent de plus en plus l'actualité autant pour leurs conséquences néfastes que pour leurs bienfaits apparents, comme la mobilité. Circulation et stationnement dangereux, réglementation pas respectée blessures graves ... les gênes causées par l'utilisation des engins roulants à deux roues ne manquent pas. Mais de nouvelles mesures interviennent à mesure qu'elles envahissent les trottoirs et chaussées des plus grandes villes françaises.Le 24 avril, un cycliste circulant dans le tunnel du Louvre, à Paris, a assisté à une curieuse scène : plusieurs trottinettes électriquesen train d'êtreDeux jours plus tard, le 26 avril, c'est cette fois à l'entrée du tunnel des Tuileries, non loin de là, qu'une cycliste aperçoit une quinzaine de trottinettes Lime rechargées avec le même générateur essence, toujours aussi bruyant, toujours aussi polluant.Le lendemain, samedi 27 avril, le premier adjoint à la Mairie de Paris en charge du budget, Emmanuel Grégoire, se saisit du cas et interpelle directement le fabricant sur Twitter. Lime lui répond le jour-même sur le réseau social, indiquant avoir suspendu le contrevenant tout en réfutant sa responsabilité dans le procédé suffoquant.Tout cela pose le problème de la recharge des trottinettes. En théorie, des- c'est leur nom - sont. La plupart des opérateurs feraient appel à des auto-entrepreneurs, qui n'ont besoin que d'un numéro SIRET, ce qui faciliterait la démarche... mais aussi les dérives. Par moment, les juicers seraient trop nombreux, et certains tricheraient en utilisant des camionnettes pour ramasser davantage de trottinettes (jusqu'à 100 par jour, ce qui est en principe interdit), ce qui davantage les plus « petits »., l'une des sociétés présentes à Paris, indique préférer faire appel à une «». Dans les faits, elle fait donc appel à une entreprise de logistique qui a ses propres salariés, «».