Les trottinettes électriques causeraient 20 blessures pour 100 000 trajets, selon une étude

936 110 trajets passés au crible

L'absence de port de casque, facteur aggravant

Une grande partie des blessés a subi des blessures importantes

Novices ou habitués : personne n'est épargné

Comme tout phénomène en ce monde, lesont leurs limites. La première - et la plus importante - étant le risque qu'elles font encourir à leurs nombreux utilisateurs, mais aussi aux badauds : celui de se blesser. En ce sens, le(Austin Public Health) s'est intéressé auxliées aux trottinettes électriques dans une étude d'ampleur, menée en collaboration avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Le rapport en question porte sur des résultats captés entre le 5 septembre et le 30 novembre 2018. Au total, les auteurs de l'étude, qui n'ont pas fait les choses à moitié, ont relevé 182 333 heures d'utilisation pouret 1,43 million de kilomètres avalés sur une trottinette électrique.L'équipe de recherche note. Il ressort en effet de l'étude que 271 personnes ont potentiellement été blessées sur la période, parmi lesquelles 190 utilisateurs directement. Les membres du département de la santé d'Austin ont pu interroger 125 de ces blessés et précisent qu'au moment du choc.Près de la moitié des utilisateurs accidentés (48 %) ont d'ailleurs été touchés à la tête, entraînant fractures ou écorchures., des chiffres qui auraient été bien inférieurs en cas de port du casque. «», affirme le rapport.», ont relevé les chercheurs.Plus largement,. 84 % d'entre eux ont eu à déplorer une fracture osseuse et 45 % des lésions nerveuses, ligamentaires ou tendineuses. 8 % ont tout de même été contraints d'être hospitalisés pendant au moins 48 heures, 5 % ont constaté de graves saignements et 1 % a eu un organe touché.70 % des voyageurs ont subi des blessures aux membres supérieurs (mains, bras, poignets, épaules), 55 % aux membres inférieurs (pieds, chevilles, genoux, jambes) et 18 % au thorax et à l'abdomen.Leest aussi intéressant à étudier. 55 % des 190 utilisateurs touchés étaient des hommes, et 48 % figuraient dans la tranche d'âge des 18-29 ans. 33 % des utilisateurs interrogés blessés vivaient leur première fois sur une trottinette électrique.Mais, contrairement aux idées reçues. 30 % se targuaient d'avoir effectué entre 1 et 9 voyages, et plus de 21 % être entre 10 et 29 trajets.