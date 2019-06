Les vélos et trottinettes électriques bientôt légales dans l'état de New York

Les vélos et trottinettes électriques bannies depuis 2004

Une première classe avec les vélos à assistance électrique roulant à un maximum de 32 km/h.

Une seconde classe catégorisant les vélos électriques roulant à un maximum de 32 km/h.

Enfin, une troisième qui, elle, catégorise les vélos électriques allant jusqu'à 40 km/h, bien souvent utilisés par les livreurs et coursiers pour gagner du temps.

Les risques que cela pourrait entraîner

Source : Electrek

Le projet de loi concernant l'autorisation desetdevrait être voté demain, mercredi, avant d'être promulgué par le gouverneur.Cela fait 15 ans que les trottinettes et vélos électriques sontde la ville qui ne dort jamais. Et puisque il vaut mieux prévenir que guérir : la législation de l'état deà quiconque s'amuserait avec l'un de ces engins, y compris dans une propriété privée.En, le gouverneur de l'État de New York a partagé un premier. Si des quartiers, comme celui de Manhattan ou de l'Upper East Side, n'ont pas tardé à se positionner en défaveur de ce projet de loi,est portée par les sénateurs Jessica Tamos et Nily Rozic depuis le mois d'avril.Leur projet vise àCe projet de loi devrait bientôt être promulgué. Il doit d'abord être voté, et cela dès demain, avant que le gouverneur n'en fasse l'annonce officielle.Depuis fin 2017, il y avait déjà eu au moins. Avec la légalisation des vélos et trottinettes électriques, nul doute que ce chiffre pourrait encore êtreAvec cette loi, si les opérateurs deetviennent proposer leurs services et investir les lieux, on pourrait rapidement retrouver la pagaille existant dans d'autres grandes villes mondiales.Néanmoins, grâce à leurs oppositions à voir ces engins débarquer, les quartiers de Manhattan et de l'Upper East Side, notamment, ne devraient pas voir ces engins à chaque coin de rue.