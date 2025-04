Pour le reste, on retrouve des vélos électriques « classiques », avec trois tailles disponibles et six coloris au choix, sans oublier une transmission 9 vitesses MicroShift, et sur le modèle Pro, une chaîne 10 vitesses et dérailleur Shimano Deore ou monovitesse à courroie carbone Gates CDX.

Enfin, côté tarifs, l'Ampler Nova est affiché au prix de 2 990€, tandis que sa version Pro est proposée à 500€ de plus.