Les cigarettes électroniques jetables renferment chacune une minuscule batterie au lithium-ion, composant précieux habituellement voué à l'enfouissement. Il est toujours bon de rappeler que le lithium est un métal métal précieux et non renouvelable, essentiel pour nombre de nos technologies modernes (ordinateurs portables, batteries de voitures électriques, smartphones, etc.). Le fait de l'enfouir dans des déchets constitue non seulement un gaspillage considérable de cette ressource, mais une véritable aberration écologique.

C'est pourquoi Chris a eu l'idée de récupérer ces petites cellules énergétiques, afin de leur donner une seconde vie. Grâce à une imprimante 3D, il a conçu un support permettant d'accueillir dix batteries, puis a assemblé un bloc complet comprenant un total de 130 cellules.