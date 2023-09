Cette start-up lyonnaise révolutionne le recyclage des batteries électriques avec... du CO2 !

La technique développée dans ce laboratoire de Lyon est de plus très peu polluante et son empreinte carbone est minime : aucune utilisation d'acides ou d'effluents (résidus fluides d'origine industrielle), le tout en utilisant des machines de taille réduite. Les métaux ainsi traités finissent en poudre, que Julien Leclaire et ses partenaires ont ensuite réutilisée pour fabriquer électrodes et batteries.