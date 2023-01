Une usine pilote dédiée au recyclage des batteries devrait vite ouvrir en France

Il est presque impossible de se passer des batteries lithium-ion aujourd'hui. Ordinateurs, téléphones, montres, outils… Même nos voitures en sont de plus en plus souvent équipées, et en grande quantité. La demande explose, et son impact sur l'environnement, avéré, engendre autant de défis que son poids politique et économique sur les pays qui ne disposent pas des matériaux nécessaires à leur fabrication.