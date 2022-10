Batteries : la France veut la plus grande mine de lithium d'Europe, dans le Massif central

Imerys, qui devra affiner les aspects géologiques et industriels liés au processus d'extraction et de transformation de lithium (pour des raisons environnementales notamment), promet un démarrage de la production dans les cinq prochaines années. Près de 1 000 emplois, directs et indirects, devraient être créés à cette occasion dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils seront répartis entre deux sites : la mine d'extraction souterraine, située entre 75 et 350 mètres de profondeur, et l'usine de purification des minéraux et de transformation en hydroxyde de lithium, qui sera installée à quelques dizaines de kilomètres de là.