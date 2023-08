Les États-Unis créent deux aspirateurs géants à CO2 en investissant 1,2 milliard de dollars

Ces deux machines colossales peuvent être schématiquement comparées à des aspirateurs géants, filtrant l'air pour ne laisser passer que le dioxyde de carbone et le capturer. Cette approche plutôt avant-gardiste est ambitieuse. Les États-Unis collaborent pour cela avec plusieurs partenaires : Battelle, une organisation à but non lucratif, l'entreprise américaine Heirloom Carbon Technology et une compagnie suisse, Climeworks. Cette dernière est déjà présente en Islande et fait fonctionner un ensemble de machines du même type.