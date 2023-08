La planète se réchauffe, mais nous utilisons plus de pétrole que jamais, selon ce rapport

Ce constat n’est pas nouveau, cela fait plus de 30 ans que le GIEC travaille sur le sujet et publie des rapports alarmants. Ce qui a toutefois changé, du moins dans une certaine mesure, c’est une prise de conscience de la part de l’opinion publique et la mise en place des premières actions visant à limiter les émissions de CO 2 dans l’atmosphère.

Sauf que le climat n’est pas le seul à présenter une certaine inertie, c’est aussi le cas de l’économie mondiale. Et abstraction faite de l’année 2020, minée par la COVID, la consommation de pétrole continue de croître d’année en année. Elle pourrait même battre des records en 2023 à 102,3 millions de barils par jour, selon les projections mensuelles de l’Agence internationale de l’énergie (IEA). Cela va à l'encontre des prévisions faites en 2020.