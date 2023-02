Le renouvelable, première source d'électricité dès 2025 ?

Comme on peut le voir sur le graphique juste au-dessus, le gaz (environ 20 %) et le nucléaire (près de 10 %) continueront à peu près au même niveau que précédemment. Cette prédiction est logique, puisque si dans le domaine des émissions carbone, le renouvelable et le nucléaire sont les deux options privilégiées pour la production d'énergie, l'atome demande beaucoup plus de temps pour le déploiement de nouvelles unités de production.