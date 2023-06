Le réchauffement climatique n’en finit plus d’accélérer, de plus 0,2 °C par décennie

Les conséquences sont déjà constatées dans certaines parties du monde, et même en France, pour le cas de l'accès à l'eau, entre autres. À l'échelle planétaire, les scientifiques évoquent la baisse de la sécurité alimentaire, la perturbation de la faune et de la flore, avec l'extinction de centaines d'espèces, mais aussi la multiplication des maladies et traumatismes.