Climat : des chercheurs affinent l'estimation de hausse des températures

Le réchauffement climatique fait consensus depuis plusieurs années au sein de la communauté scientifique, mais les estimations concernant la hausse des températures varient au fil des années et des études. Il y a environ quarante ans, en 1979, les chercheurs estimaient dans le tout premier rapport à ce sujet, le rapport Charney, que dans le cas où l'humain doublait la quantité de CO 2 dans l’atmosphère par rapport à l’ère préindustrielle, la hausse des températures serait comprise entre 1,5 °C et 4,5 °C. Les chercheurs ont toutefois eu du mal à affiner cette valeur « fourchette » au fil des décennies. Le cas du dernier rapport à ce sujet prévoit une hausse comprise entre 2,6 °C et 3,9 °C.