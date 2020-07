La fonte des glaces prend des proportions dramatiques en Arctique

En attendant, l'Arctique continue de perdre sa glace. Julienne Stroeve, chercheuse au NSIDC, a déclaré : « Dans les mers de Laptev et de Sibérie orientale, l'étendue de la glace de mer est à son niveau le plus bas. […] À présent, les étangs de fonte sont assez répandus sur une grande partie de l'océan Arctique, avec un développement anormalement plus important d'étangs de fonte au nord du Groenland et de l'archipel canadien, ce qui contribue également à accélérer la fonte des glaces ailleurs ».