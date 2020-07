Un nouvel océan est en train de se former en Afrique

Ce phénomène devrait entraîner la séparation du continent africain en deux, et la formation d’un nouvel océan, un processus qui pourrait prendre entre 5 et 10 millions d’années. Les géologues étudiant la situation ont d’ores et déjà observé qu’à cet endroit, les matériaux se déplaçant des profondeurs de la Terre à sa surface était en train de former une croûte océanique, dont la composition et la densité sont très différentes de la croûte continentale.