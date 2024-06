Les sondes européennes le confirment, le matin les volcans sur Mars sont complètement givrés !

La région concernée est celle des géants, avec des volcans anciens qui dépassent de très loin la taille de notre plus haute montagne, l’Everest. On y retrouve le très connu Olympus Mons, mais aussi Ascraeus, Pavonis et Arsia Mons, tous d’anciens volcans qui présentent la même caractéristique, celle d’avoir un cratère supérieur (une caldera) encore marqué aujourd’hui.

Et justement, l’équipe de recherche pense que la formation de givre pourrait être liée à une sorte de microclimat de haute altitude, en fonction des courants qui se forment dans ces régions très particulières de Mars. « Le vent remonte le long des pentes et ramène de l’air relativement humide jusqu’à de hautes altitudes, où il se condense et forme du givre au sol », détaille Nicolas Thomas, co-auteur. C’est un nouveau petit secret de la dynamique atmosphérique de Mars qui se révèle, et les chercheurs tentent à présent de le modéliser avec précision.