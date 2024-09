Francis7

C’est parce que c’est un nouveau qui est âgé de 15 ans et qui est au lycée en seconde. ^^

Je le comprends, c’est plus intéressant d’apprendre dans les interactions avec d’autres personnes, ça va plus vite aussi. Et puis ce serait un peu bizarre de rester-là à se coltiner des articles scientifiques seul dans son coin sans chercher à savoir si l’on a bien compris ce que l’on a lu tout seul. C’est tout l’intérêt de l’école avec les enseignants : c’est pour fixer les connaissances en interagissant avec les élèves dans la formulation et la reformulaton surtout. L’apprentissage se fait par tarnsformation et non par accumulation. Un enfant seul chez lui avec des encyclopédies à lire au hasard n’apprendrait pas grand chose.