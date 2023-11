Cet iceberg géant a 37 ans, mais cette fois c'est sûr il quitte l'Antarctique !

Même s'il est définitivement un géant (presque la moitié de la Corse) et qu'il est le plus grand au monde aujourd'hui, l'iceberg A23a n'est pas le plus grand à avoir jamais parcouru les océans. Pourtant, celui-ci est particulièrement bien connu et identifié. Pour le comprendre, il faut remonter quatre décennies en arrière ! L'Union soviétique possédait alors une base sur la banquise de l'Antarctique de Filchner, Druzhnaya 1. Manque de chance, en 1986 l'URSS doit évacuer et démanteler l'installation rapidement : elle est sur ce qui s'appellera A23a, un énorme iceberg qui commence à dériver en novembre 1986, au printemps austral.