Qui aurait pu prévoir ces fissures dans les glaciers en Antarctique ? Les satellites de l'ESA s'y mettent

La banquise du glacier Thwaites est considérée comme un indicateur important pour l'ensemble de l'Antarctique. Le glacier dans sa totalité contient un volume d'eau suffisant pour augmenter celui des océans de 60 cm à lui seul ! Son retrait, l'épaisseur de sa glace ainsi que ses fissures et craquements sont donc d'un grand intérêt scientifique, car l'analyse des données montre aussi les changements de vitesse du flux de glace qui s'écoule en permanence.

Il y a d'ailleurs eu des surprises en observant les données. Les chercheurs s'attendaient à une très lente augmentation du flux à cause du réchauffement climatique de la région, mais les cycles sont plus rapides que prévu. En 6 ans, ils ont isolé deux accélérations et freinages dans la formation de banquise, de 4 à 6 kilomètres par an. De plus, ils ont réussi à montrer le rôle complexe de la fracturation des glaces dans la vitesse du flux.