La constellation Copernicus permet d'expliquer une fonte record des glaces au Groenland

Les sites en haute altitude de la calotte glacière groenlandaise avaient jusque-là été épargnés, il n'y tombait que de la neige. Mais, le 14 août 2021, les relevés s'affolent, et les scientifiques y mesurent pour la première fois de la pluie, en quantité.

Les jours suivants, la fonte est majeure, et de nombreux médias font le lien entre cette pluie et le recul important, presque fascinant, des neiges et des glaces sur le territoire blanc. 9 jours plus tard, la limite de neige/glace a reculé, en particulier à l'ouest du Groenland, de 50 kilomètres ! Il ne reste alors plus que la glace dure, le glacier, qui fond lui aussi rapidement. Près de Kangerlussuaq, la calotte avait reculé de pratiquement 800 mètres à la fin du mois d'août. Le lien avec les fortes pluies paraît évident au premier abord. Mais ce pourrait être une mauvaise interprétation.