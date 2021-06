De nouvelles simulations permettent d'espérer la présence de volcans sous-marins sur Europe, la lune de Jupiter

Rappelons qu'en plus de Juno, qui survolera trois fois Europe dans les années à venir (la sonde étant principalement consacrée à l'étude de Jupiter), c'est surtout la prochaine décennie qui devrait apporter des réponses et des questions beaucoup plus pointues sur les grandes lunes glacées.

La mission européenne JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) décollera en 2022 et passera cinq ans dans le système jovien entre 2029 et 2034. Elle s'intéressera bien à Europe avec deux survols proches, même si sa mission se concentrera dans les dernières années sur Ganymède, encore moins bien connue (et pourtant tout aussi fascinante).

La NASA ne sera pas en reste avec sa mission Europa Clipper, qui sera centrée sur le satellite et ses griffures sombres. Sans entrer en orbite, elle s'approchera 44 fois de sa surface gelée et de son océan enfoui. Assez pour révéler les volcans sous-marins ?