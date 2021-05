Notre Soleil pourrait perturber le planning de la mission lunaire Artemis

Il convient cependant de relativiser la découverte et son éventuel impact sur Artemis. Même s’il existe bien une corrélation statistique entre les cycles pairs/impairs et l’activité des éruptions entre début et fin de cycle solaire, cette dernière est assez minime pour ne pas avoir été détectée tout au long des missions Apollo. Le risque de tempête solaire a toujours été réel. Reste à voir dans quelle mesure il sera effectivement plus important après 2025.