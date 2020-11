Mission Hayabusa : se frotter aux astéroïdes

Les six premières semaines sont utilisées pour les mesures. Observations optiques, survols pour évaluer la gravité : tout se passe bien. Mais il faudra être plus ambitieux pour réussir les dernières opérations, et c'est là que la situation se corse. Le 3 novembre, la sonde (perturbée par son altimètre) rate une descente près de la surface et échoue à larguer un marqueur de cible pour les futurs prélèvements.

Le 7 novembre cependant, Hayabusa réussit une descente et un largage simulé à seulement 70 m de la surface ! Les équipes reprennent confiance, d'autant que l'exercice a permis de voir que le premier site d'atterrissage envisagé était trop rocailleux.

Le 12 novembre, ils retentent l'opération avec une descente à 50 mètres, qui doit aboutir au largage du petit robot indépendant MINERVA, équipé d'une caméra et d'un dispositif qui le rend capable de sauter sur la surface. Mais une erreur de timing va survenir, et MINERVA est largué après que le véhicule se soit propulsé pour sa remontée. Résultat : MINERVA ne touchera jamais l'astéroïde, et dérivera sans possibilité de retour.