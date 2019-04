Les glaciers ont perdu 9000 milliards de tonnes en 55 ans

Des données récupérées par satellite

Seule une zone a gagné de la glace

En un peu plus d'un demi-siècle, ce sont 9 000 gigatonnes de glace qui ont fondu et ont été déversées dans les océans, faisant ainsi augmenter le niveau des eaux de près de 27 mm, a fait savoir l'ESA.L'étude a combiné des travaux portant sur des observations de terrain, mais aussi des données récupérées grâce à des satellites, notamment des technologies américaines nommées. Pour obtenir des données chiffrées fiables, il a fallu étudier non seulement les contours des glaciers, c'est-à-dire leur forme, leur taille et leurs positions, mais aussi l'évolution de leur masse. L'ESA, organisme européen qui était déjà à l'initiative d'un projet sur le changement climatique, a combiné son travail avec d'autres travaux dans le monde, afin de recouper les données.Au total, ce sont les données de quelque 19 000 glaciers qui ont pu être étudiées. Les chiffres tendent à suggérer qu'à l'avenir, certains d'entre eux pourraient totalement disparaître au cours du siècle, si le phénomène de fonte se maintenait. De même, le niveau de la mer continuerait également à monter, pouvant causer des inondations et modifier profondément le paysage des littoraux.Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la fonte des glaces ne se limite pas aux zones polaires (Arctique et Antarctique). En effet, parmi les 19 zones étudiées, les glaciers qui accusent les pertes les plus impressionnantes sont ceux situés en Alaska et au Groenland. On peut aussi noter une perte significative du côté des glaciers arctiques russe et du Svalbard (au Nord de la Norvège). Les glaciers situés dans les zones tempérées, tels que ceux des Alpes européennes ou des montagnes du Caucase, ont aussi perdu de leur matière. Cependant, au vu de leur taille, la fonte des glaces n'a pas eu d'effet significatif sur le niveau des eaux.Comme l'ont démontré les travaux de recherche, toutes les zones ne sont pas touchées par la fonte des glaces. On relève en effet une région où la calotte glacière a gagné en volume : l'Asie du Sud-Ouest. Dans cette zone, les glaciers ont gagné 119 tonnes de glace sur la période... Tandis que les glaciers voisins, au Sud-Est, en perdaient tout autant.A l'avenir, c'est une autre mission, baptiséede Copernicus, qui sera chargée de surveiller et d'analyser les changements sur les glaciers, afin d'étudier leurs évolutions futures. En France, les quelque 4 000 glaciers alpins pourraient perdre jusqu'à deux-tiers de leur volume d'ici 2100, selon cette même étude.