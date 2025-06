Google Maps propose désormais des alternatives concrètes à la voiture pour chaque trajet en Europe. L’application affiche les options de marche, de vélo ou de transports en commun dès que le temps de parcours reste similaire à celui en voiture. Cette fonction, déjà active dans plus de 60 villes, doit arriver prochainement à Copenhague, Stockholm, Varsovie et dans d’autres métropoles. Selon Yaël Maguire, responsable de Google Maps et Google Earth, « cette fonctionnalité a permis d’éviter des dizaines de millions de trajets en voiture ». Google s’appuie sur l’intelligence artificielle pour prédire les temps de trajet et recommander la solution la plus efficace. Les utilisateurs peuvent ainsi comparer rapidement les différentes options et opter pour le mode de transport le plus écologique, sans perdre de temps.

Les cyclistes bénéficient aussi de nouveautés importantes. Maps affiche les pistes cyclables, la densité du trafic et les pentes sur l’itinéraire, grâce à des données fournies par les collectivités locales et les autorités publiques. Cette expérience s’étend à 17 nouvelles villes, dont neuf en Europe : Hambourg, Madrid, Barcelone, Milan, Rome, Zurich, Budapest, Vienne et Bruxelles. Au total, l’application couvre désormais 125 000 kilomètres de pistes cyclables dans le monde. Les cyclistes peuvent visualiser facilement les voies réservées, anticiper les difficultés et choisir le meilleur itinéraire pour leurs déplacements quotidiens ou leurs trajets de vacances.

Pour les piétons, l'app indique quand la marche permet d’arriver à destination aussi vite qu’en voiture. L’application propose alors un itinéraire piéton détaillé, avec des informations sur la durée et les éventuelles correspondances avec les transports en commun. Ces suggestions rendent la mobilité douce plus accessible et encouragent les utilisateurs à privilégier des solutions respectueuses de l’environnement.