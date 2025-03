Pour gagner du temps, j'aime définir à l'avance mes adresses préférées (mon lieu de résidence, mon lieu de travail, etc.). Je peux ainsi les sélectionner plus rapidement dans Google Maps à chaque fois que j'ai besoin de m'y rendre, et ce, où que je me trouve. Le réglage se trouve dans les paramètres, dans la section « Adresse domicile ou travail ».