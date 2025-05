ecologiazze

Cela va rendre nos vie bien plus pénible, plus de vroum vroum, plus de bruit, et enfin plus de pollution et de cancer.

Heureusement il reste pour les maires des parades : zone piétone, zone réservé aux locaux, ralentisseur, suppression de zone de stationnement.

L’idée est d’encourager les transports en commun et de laisser la voiture le plus loins possible de nos villes.