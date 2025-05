Les ZFE, c'est l'histoire d'un dispositif extrêmement contraignant, qui n'avait eu de cesse d'être aménagé. Pour autant, il semblait difficile jusqu'à récemment d'imaginer sa fin, avec même des restrictions plus importantes qui avaient été décidées à la fin de l'année dernière pour certaines villes.

Mais finalement, une initiative de plusieurs dizaines de députés aura eu raison de ces zones. La suppression a en effet été introduite en commission, à l'initiative des LR et du RN, dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique. Et malgré l'opposition du gouvernement (qui souhaitait plutôt un compromis), elle a été votée à 98 votes contre 51, le RN, la droite, la France insoumise et certains macronistes obtenant une majorité claire à l'occasion de ce scrutin.

Ce dernier est un camouflet pour la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui voulait sauvegarder les ZFE en proposant de les rendre obligatoire seulement au niveau de Paris et de Lyon, tout en ajoutant derrière une série d'exceptions qu'auraient pu utiliser les collectivités.