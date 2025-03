L'une des principales critiques formulées à l'encontre des ZFE concerne les inégalités sociales qu'elles engendrent. Les véhicules les plus anciens, interdits dans ces zones, appartiennent souvent à des automobilistes aux revenus modestes. Contraints de continuer à utiliser leur voiture pour des raisons professionnelles ou personnelles, ces conducteurs risquent de se retrouver dans une impasse. Le coût d'un véhicule récent, même avec des aides, reste inabordable pour de nombreuses personnes. Un des arguments qui est d'ailleurs avancé par d'autres députés, qui ont voté, le 17 février dernier, contre l'inscription dans la loi française de l'interdiction des véhicules thermiques neufs en 2035.

Les députés rappellent que le contrôle technique intègre déjà des normes strictes sur les émissions polluantes. L'interdiction de circuler pour certains véhicules validés par ce contrôle pose donc question. À cela s'ajoute la verbalisation automatique prévue dès 2026. Le dispositif reposera sur un croisement des bases de données permettant de sanctionner les automobilistes circulant en ZFE avec un véhicule interdit. Les députés redoutent des erreurs et une pression supplémentaire sur les conducteurs les plus vulnérables.

L'évolution du parc automobile vers des motorisations plus propres se poursuit naturellement, grâce aux innovations technologiques et aux renouvellements progressifs des véhicules. Des améliorations comme le freinage régénératif ou des dispositifs de capture des particules sont développées. Les députés estiment donc qu'une approche plus progressive et adaptée à la réalité sociale permettrait de limiter les contraintes pour les automobilistes les plus fragiles.