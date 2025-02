soaf78

Passer au tout électrique, ou la fausse bonne idée; on aura jamais l’énergie nécessaire pour alimenter le parc européen, les ressources nécessaires vont se raréfier et faire augmenter le prix des véhicules… Une fois de plus c’est les plus pauvres qui seront pénalisés.

Et puis passer à l’électrique en pologne ou en allemagne (par exemple), ça revient à rouler au charbon, au pétrole et au gaz… super bonne idée non ?

C’est la voiture individuelle et le mode de vie qui va avec dont il faut sortir.