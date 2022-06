Le Parlement européen a voté la fin des moteurs thermiques en 2035

Reste à savoir maintenant comment évoluera le marché électrique dans les prochaines années, et notamment si la baisse (annoncée) des tarifs dans permettra enfin de rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre. Se pose aussi la question des infrastructures de recharge en France (et en Europe), sans compter les éventuelles subventions de l'État pour permettre aux automobilistes de troquer leur voiture thermique contre un modèle « zéro émission ».