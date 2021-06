Volkswagen ne vendra plus de véhicules thermiques en Europe dès 2035. Qu'en est-il du reste du monde ?

Le constructeur allemand va cesser de vendre des véhicules à motorisation thermique d’ici 2035 en Europe. Cette décision sera suivie par un arrêt similaire aux États-Unis et en Chine peu après. Cependant, l’Amérique du Sud et l’Afrique continueront à proposer des voitures Volkswagen avec une motorisation thermique pendant un laps de temps plus long.

Cette déclaration fut aussi l’occasion d’évoquer l’objectif fixé par la marque d’atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle, soit en 2050 au plus tard.

Ces déclarations suivent les annonces précédentes des autres constructeurs automobiles tels que Ford, en avril dernier, qui annonçait la fin des moteurs thermiques dans leur gamme d’ici 2030. Honda, le constructeur japonais, a également déclaré retirer progressivement ses motorisations thermiques de son catalogue d’ici 2040.